Die Kinder erlebten viel

Eine Ferienbetreuung hatte die Gemeinde Knetzgau während der Pfingstferien in der zweiten Ferienwoche angeboten. 24 Kinder nahmen am Programm teil und hatten viel Spaß, teilte die Gemeinde mit.

Zum Auftakt fand ein Besuch des Biobauernhofs der Familie von der Linden in Unterschleichach statt. Nachdem sich alle Kinder einen Überblick über Tiere und Umgebung verschafft hatten, nahmen die Kinder an Wasserexperimenten teil. Zum Abschluss wurden in und an der Aurach die Wasserlebewesen erforscht, und eine Wanderung führte auf den Erlebnispfad an den Tretzendorfer Weihern.

In einem weiteren Programmpunkt sahen die Kinder der Ferienbetreuung in der "Pizzarella" hinter die Kulissen des Gasthauses. Dabei durften alle Kinder ihre eigene Pizza backen und verspeisen.

Eine Fahrradtour in den Böhlgrund bei Zell stand auch auf dem Programm. Nach der anstrengenden Fahrt bei sommerlichen Temperaturen war der Aufenthalt im kühlen Wald ein Segen.

Beim Spieletag konnten alle Kinder ihre Lieblingsspiele mitbringen. Es wurde gewürfelt, geknobelt und gekartet.

In der zweiten Hälfte der Sommerferien bietet die Gemeinde Knetzgau erneut eine Ferienbetreuung an. red