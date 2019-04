Die Keltenstadt und das Zangentor auf dem Staffelberg sind Fiktion

Zum Artikel vom 6. April über die Grabungsarbeiten am Staffelberg: Auch wenn immer wieder euphorisch mit Hilfe der hiesigen Presse über die aufsehenerregenden Grabungserfolge berichtet wird, so wird man doch letztendlich ernüchternd feststellen müssen, dass außer Verwerfungen im Erdboden nichts Entscheidendes gefunden wurde.

Die gesucht Toranlage wird neuerdings immer gewaltiger beschrieben und soll mit den damaligen modernsten technischen Raffinessen ausgestattet gewesen sein. Unerlaubtes Eindringen in die Stadt wäre auf diesem Weg wahrscheinlich nicht möglich gewesen, aber die Angreifer hätten sicher in Kenntnis dieses Umstandes, andere Wege gefunden, um unbeschadet in die Stadt zu gelangen. Ähnlich wie das fehlgeplante Zangentor, so würde ich auch die gesamte Keltenstadt als Fiktion bezeichnen.

Das Konstrukt mit zwei getrennten Stadtteilen und einer auf dem Plateau gelegenen Zusatzfestung ist äußerst ungewöhnlich und eher das laienhafte Ergebnis persönlicher Recherchen. Das Ganze passt nicht in den geschichtlichen Kontext. Von kriegerischen Auseinandersetzungen mit fremden Völkern ist nichts bekannt und die hiesigen Kelten lebten untereinander - bis auf die üblichen Streitereien - friedlich miteinander. Die Reste einer Stadt wurde bisher noch nicht freigelegt und das äußerliche Erscheinungsbild des Geländes lässt nichts städtebauliches erkennen.

Auch wie die Bewohner die Versorgung mit Trinkwasser organisierten, müsste von den Verantwortlichen endlich beantwortet werden. Quellen oder Brunnen gibt es ja bis heute auf dem Staffelberg nicht, und ohne Trinkwasser kann niemand überleben. Aus dem Himmelsteich werden sie hoffentlich nicht getrunken haben.

Weiter offen ist auch die Frage, wo die Kelten ihre Toten beerdigt haben. Nach menschlichem Ermessen müssten im Bereich des Staffelberges viele Gräber existieren, denn nach Meinung der Experten haben viele Menschen lange Zeit auf dem Staffelberg gewohnt.

Zur Entstehung des sogenannten Keltenwalls gibt es meiner Meinung nach zwei Versionen. Einmal die durch keltische Muskelkraft und zum anderen durch die Kräfte der Natur. Wie vielerorts nachzulesen ist, hatte der Wall die Maße 2900 x 4 x 16 Meter. 3500 Baumstämme für Pfosten und Anker und nochmals eine riesige Menge Holz für die Auskleidung der Zwischenräume wären benötigt worden. An Erdaushub nach meiner Berechnung mindestens 120 000 Kubikmeter. Das Material müsste von weit her herangeschafft worden sein, denn große Erdgruben sind in vertretbarer Entfernung nicht vorhanden.

Variante 2: Der vorhandene Erdwall ist um Einiges älter als die angenommene Besiedlung durch die Kelten. Der Staffelberg war, und das ist geologisch nachgewiesen, vor einigen Millionen Jahren eine Insel im Jurameer, und das, was heute noch als Restwall zu sehen ist, war ein gewaltiges Korallenriff. Das noch vorhandene Material ist der Beweis dafür.

Die Rekonstruktion des vorgenannten Phantomtores soll den Staffelberg nach Meinung der Landkreisverwaltung noch attraktiver machen und noch mehr Besucher anlocken. Massentourismus ist aber genau das Falsche für das dort befindliche Naturschutzgebiet. Schon jetzt werden Wiesen zertrampelt, Plastikmüll und Getränkeflaschen liegen an den Wegrändern, geschützte Pflanzen werden ausgerissen. Durch weitere Besucherströme würde alles noch viel schlimmer werden und auch die Tierwelt hätte darunter zu leiden.

Joachim Drescher

Bad Staffelstein