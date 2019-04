Die Kellbicher Narren hoffen auf die Fertigstellung des neuen Dorfhauses

In der Jahreshauptversammlung des Kehlbacher Faschingsclubs (KFC) wurde bei den Neuwahlen bis auf wenige Ausnahmen das Führungsteam in ihren Ämtern bestätigt. Mit Andrea Kraus steht weiterhin eine Frau an der Spitze des KFC.

Die Büttenabende 2019 mussten wegen Abriss der Kehlbacher Schule und dem noch nicht fertiggestellten neuen Dorfhaus leider ausfallen. Deshalb fiel der Jahresrückblick der Vorsitzenden Andrea Kraus recht kurz aus. Im Frühjahr letzten Jahres packten alle mit an, um die kompletten Kostüme und Requisiten aus der Schule auszulagern. Nach dieser "Kraftanstrengung" gingen die Kellbicher Narren erst einmal auf Reisen. Die Kinder besuchten mit ihren Eltern den Erlebnispark in Geiselwind und die Erwachsenen machten eine tolle Dreitagesreise nach Filzmoos in Österreich. Beide Reisen wurden aus der Vereinskasse bezuschusst.

Die "Lichtstuben"

Nach dem Faschingsauftakt mit der Inthronisierung des Prinzenpaares Stefanie II. und Kim I. ging es recht ruhig im Verein zu, so die Vorsitzende. Zu ruhig, denn die alte Tradition der "Lichtstuben" lebte hier und da wieder auf. Hintergrund des Brauchs: Von Martini bis Lichtmess, dann wenn die Landwirtschaft ruhte, war einst die Zeit der Lichtstuben. Die Dorfjugend (und nicht nur die) traf sich in den Bauernhäusern reihum zum Handarbeiten, Spielen und Ratschen. Was sich sonst noch so alles abspielte, ist aber ein kleines Geheimnis ...

Während der Faschingssaison hatte man endlich auch einmal Gelegenheit die Büttenabende in Rothenkirchen zu besuchen, was wegen Terminüberschneidungen in der Vergangenheit nicht möglich war. Weiter wurde traditionell der Büttenabend in Buchbach besucht. Das Männerballett trat in Ebersdorf und in Haßlach bei Teuschnitz auf. Aktuell habe der KFC 135 Mitglieder, drei mehr als im Vorjahr.

Im laufenden Jahr ist noch der (interne) Faschingsauftakt am 16. November im hoffentlich bis dahin fertiggestellten Dorfhaus geplant. Vorher müssen noch alle ausgelagerten Requisiten und Kostüme eingeräumt werden. Die Büttenabende 2020 werden am 8., 14. und 15. Februar stattfinden. Nach dem Motto wird noch gesucht. Für die Blitz- und Funkengarde soll eine neue Uniform angeschafft werden, da einige Akteure aus derselbigen "herausgewachsen" sind.

Neue Namen bei den Beisitzern

Bei den Neuwahlen unter Leitung von Rainer Neubauer gab es keine Veränderungen an der Vereinsspitze. Bei den Beisitzern indes tauchten einige neue Namen auf. Der Vorstand des Kehlbacher Faschingsclubs setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende Andrea Kraus, 2. Vorsitzender Michael Bänsch, Schriftführerin Janina Neubauer, Kassier Werner Vetter. Beisitzer Philipp Büttner (neu), Carina Neubauer (beide gleichzeitig Vertreter des "Nachwuchses"), Thomas Krischke, Magdalena Langer, Michaela Lütke, Silke Neubauer, Alexander Ruß (neu), Liane Vetter (neu), Petra Wolf (neu) und Anja Welscher. Revisoren Marion Müller und Rainer Neubauer. wvk