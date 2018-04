Die Kegler spielen um den Göllerpokal

In der Zeit von Samstag, 14., bis Sonntag, 29. April, lädt der Kegelclub "Die Altdeutschen" Zeil zur Teilnahme am Wettbewerb um den Göllerpokal ein. Geschoben werden pro Starter 50 Schub kombiniert (25 Volle/25 Abräumen). Der Wettbewerb findet auf den Bahnen des Kegelclubs "Gut Holz" Zeil statt. Die besten sieben Ergebnisse eines Teams kommen in die Wertung bei unbegrenzter Teilnehmerzahl. Die Preise für die besten drei Einzelkegler und Mannschaften werden von der Brauerei Göller gestiftet. Zusätzlich gibt es für jeden erzielten Neuner ein Bier (Meldungen und Terminabsprachen unter Telefon 09524/9794, Werner Jung). red