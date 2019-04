Die Kastelruther Spatzen kommen

Die "Kastelruther Spatzen" machen im Rahmen ihrer Frühjahrstour unter dem Motto "Älter werden wir später!" am Freitag, 31. Mai, Station in Aisch. Der SC Hertha Aisch hat die Truppe eingeladen. Die "Kastelruther Spatzen" widmen sich dem volkstümlichen Schlager und haben sich nach ihrem Heimatort Kastelruth benannt. Der Einlass zum Konzert auf dem Festplatz/Festzelt, Aischaue 1, ist um 18.30 Uhr - das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt's neben der Abendkasse auch im Vorverkauf bei der Metzgerei Mönius in Aisch und Steppach, bei Schreib- und Spielwaren Ellwanger in Herzogenaurach, bei der Raiffeisenbank in Uehlfeld sowie den VR-Banken Höchstadt und Spardorf. red