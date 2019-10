Am kommenden Samstag, 2. November, veranstaltet der Schützenverein den traditionellen Preisschafkopf im Schützenhaus in Motten. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Sachpreise. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Karten werden ab 20 Uhr gemischt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. sek