Thalau vor 21 Stunden

Die Karten werden gemischt

Der Verein Bavaria 113 veranstaltet am Freitag, 8. März, einen Preisschafkopf in der Mehrzweckhalle in Thalau. Einlass ist ab 19 Uhr, die Karten werden ab 20 Uhr gemischt. Für die Gewinner gibt es Gel...