Die Kapelle in Rettern

In unserer Samstagausgabe ist beim Schmuckbild versehentlich die falsche Kapelle gezeigt worden. Zu sehen war nicht das Kirchlein bei Rettern, sondern die ähnlich aussehende Lourdeskapelle bei Kauernhofen. Die Kapelle bei Rettern (Bild) ist Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Im Innenraum befinden sich ein Kreuzweg von 1894 und steinere Gedächtnistafeln der Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Lourdeskapelle bei Kauernhofen steht an der Straße nach Rettern. Als Zeichen der Dankbarkeit nach Genesung aus schwerer Krankheit ist sie im 19. Jahrhundert erbaut worden. Zur Erhaltung ist diese Kapelle, die sich in Privatbesitz befindet, in den Jahren 1989/90 renoviert worden. Foto: Josef Hofbauer