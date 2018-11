Die Kameradschaft der "Ehemaligen" steht im Vordergrund

Eine positive Bilanz zog die Vorstandschaft des Kameraden- und Freundeskreises der ehemaligen Eberner Panzergrenadiere 101/103 bei der Jahresmitgliederversammlung mit der Neuwahl des Vorstands. Vorsitzender Reiner Dehler gab den Jahresrückblick, wie die Vereinigung mitteilte.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist weiterhin Reiner Dehler, Zweiter Vorsitzender wurde Rainer Ludwig, Kassier und zugleich Schriftführer Alfons Baum. Als Beisitzer fungieren: Georg Mühlfelder, Peter Franke, Erich Ott, Manfred Och, Herbert Ludewig, Dieter Glas und Lothar Seubert. Zu Kassenrevisoren wurden Peter Franke und Dieter Gebhard bestimmt.

25 Jahre für Kasse zuständig

Udo Werner hat sein Amt als Kassenverwalter und Schriftführer nach 25 Jahren aus privaten Gründer abgegeben. Dehler und Ludewig ehrten ihn für seine hervorragende Arbeit als Kassenverwalter in den 25 Jahren mit einer Urkunde und der Ehrenadel in Gold der ehemaligen Eberner Panzergrenadiere. Mit der Ehrennadel in Silber als Unterstützer wurden geehrt: Oberstleutnant Wolfgang Hagedorn, Vorsitzender der Kameradschaft ehemaliger Zwölfer- Panzeraufklärer, Gabi Rögner, Stadträtin in Ebern, Ewald Vogel, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes Unterfranken sowie stellvertretender Kreisvorsitzender Schweinfurt, und Pressewart Peter Vietze vom Verband der Reservisten der Bundeswehr in der Kreisgruppe Oberfranken West.

Als Neumitglied konnte Peter Kossack aufgenommen werden. Austritte mussten nicht verzeichnet werden. 223 Mitglieder zählt der Kameraden- und Freundeskreis ehemaliger Panzergrenadiere 101/103 in Ebern.

Die Planungen für 2019

"Die Pflege der Kameradschaft steht im Vordergrund der Aktivitäten des Freundeskreises", sagte Vorsitzender Reiner Dehler. Das wurde auch in seinen Ausführungen deutlich.

Er stellte die Vorhaben 2019 vor: 30. Mai Wandertag auf dem ehemaligen Standortübungs- Platz; 21. Juli Altstadtfest in Ebern; 3. August "Grüner Schluck" im Gasthaus "Stadl"; 15. November Totengedenken im Ehrenhain, dann Jahresversammlung im "Stadl"; 27. Dezember Jahresabschluss. red