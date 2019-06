Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Sand erinnert an den Ausflug nach Ulm und auf die Insel Mainau am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni. Die Abfahrt ist am Samstag, 29. Juni, um 6.30 Uhr am Kirchplatz in Sand. Eine Frühstückspause organisiert der KAB-Ortsverband am Autobahnrasthof Ellwangen am Bus, wie weiter mitgeteilt wurde. red