Die KAB als Schrittmacher

Der 67 Mitglieder starke KAB-Ortsverband Neukenroth blickte bei der Hauptversammlung im Hotel Rebhan auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Das Leitungsteam mit Robert Gerstner, Marlene Strohmer, Norbert Fleischmann, Sabine Fleischmann, Magdalena Schmierer und Maria Gerstner sieht sich nach wie vor als Schrittmacher für eine soziale Gerechtigkeit. Schließlich herrsche immer noch das globale Finanzkapital und lenke die Wirtschaft. Das Ergebnis seien Kämpfe um die Macht, die zu Lasten der arbeitenden Menschen, der Arbeitssuchenden, der Schwachen, Armen und Ausgeschlossenen entschieden werden. "Der arbeitsfreie Sonntag bleibt ein wichtiges Thema für die KAB."

Diözesansekretärin Maria Gerstner: "Nach wie vor sind die Sozialverbände wichtig für die Gemeinschaft." Dies gelte natürlich auch für die Menschen vor Ort. Über die Vereinsaktivitäten informierte Maria Gerstner. Als Höhepunkte nannte sie die Wallfahrt nach Marienweiher mit 76 Teilnehmern, 19 Sängern und 16 Musikern, den Kreuzweg, die Maiandacht an der Grotte, das Familienfest sowie die Adventsfeier.

Seit 40 Jahren halten Edeltraudt Tausch, Hans Tausch, Alfons Fehn, Luitraud Eisentraudt, Rosa Zehnter, Notburga Schindler, Margit Rubel, Veronika Porzelt, Reinhold Porzelt , Sieglinde Kohles der KAB die Treue. Sogar 50 Jahre gehören Gerhard Beetz, Bernhard Hermann, Josef Wich und Magdalena Weber dem Verband an. In ihrem Ausblick erwähnte Gerstner die Wallfahrt nach Marienweiher, die Josefiandacht, die Muttertagsmaiandacht, das Familienfest an Fronleichnam sowie die Adventsfeier. Ebenfalls werde man am Arbeitnehmergottesdienst am 1. Mai in Wilhelmsthal Flagge zeigen. Geplant sei die Beteiligung am KAB-Seniorentag in Buchbach (9. Mai). gf