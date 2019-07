Die jungen Talente haben neue Gürtel

Drei Nachwuchsgruppen des Eberner Sportstudios Jürgen Schorn haben sich einer Kickboxgürtelprüfung unterzogen. Alle Talente brachten trotz der 38 Grad im Prüfungsraum hervorragende Leistungen. Trainer Jürgen Schorn war bei der gut einstündigen Prüfung voll gefordert.

Für einige Kickbox-Hoffnungen war es der erste offizielle Auftritt unter Wettkampfbedingungen, sodass das Lampenfieber nicht zu übersehen war. Geprüft wurden unter anderem Gymnastik, Kraftausdauer, Kondition, Technik, Kata, Fallschule sowie Angriffs- und Verteidigungstechniken. Einige der Prüflinge ließen ihr Talent für höhere Aufgaben erkennen. Es kann bis zur Teilnahme an Events wie Welt- oder Europameisterschaften gehen.

So in diesem Jahr für Jule Greul, die wegen ihrer konstanten Leistungen bei der Jugend- und Junioreneuropameister Ende August/Anfang September in Ungarn die deutschen und Eberner Farben vertreten wird, um nur eine von den vielen erfolgreichen Schorn-Schützlingen zu nennen. di Die erfolgreichen Prüflinge, Gruppe 1: Nele Ebner weiß-grün, Anding Mathilda weiß-grün, Schwarz Lukas weiß-orange, Karls Strauch weiß-gelb, Schmitt Selina Marie weiß-grün, Vießmann Alina weiß-grün, Röhner Marc weiß-grün, Grimmer Jannik weiß-grün, Hahnlein Jakob weiß-grün, Covaci Jan weiß-orange, Winkelmann Marie weiß-orange, Lukas Michel weiß-orange, Schineller Jonathan weiß-orange, Grimmer Emily weiß-orange, Dürr Liara weiß-orange, Ostrohov Emilie weiß-orange, Arneth Emil weiß-orange, Sperber Lotte weiß-orange, Jan Martin weiß-gelb, Margarethe Werner weiß-gelb, Leon Wahl weiß-gelb, Adam Werner weiß-gelb, Paul Prell weiß-orange, Bezold Jonas weiß-orange, Bezold Laura gelb-weiß, Laura Schwarz orange-weiß; Prüfungsbeste: Laura Schwarz, Ostrohov Emilie, Nele Ebner, Vießmann Alina; Gruppe 2: Dominik Wohlfromm weiß-grün, Celine Karl orange-weiß, Maximilian Ressel gelb-weiß, Mia Endorf gelb-weiß, Hannes Ressel gelb-weiß, Fabian Wahl gelb-weiß, Ella Precklein gelb-weiß, Selina Wahl orange, Luis David Iriza gelb-weiß, Jonathan Müller weiß-gelb, Luis Wissendheit gelb-weiß, Nele Keilholz gelb-weiß, Max Ebner gelb-weiß, Leni Rauscher gelb-weiß, Niklas Baum weiß-grün, Lukas Hanke weiß-gelb, Abbygale Thalmeyer weiß-orange, Luca Zillig weiß-orange, Georg Weber weiß-orange, Dariah Iamcius weiß-orange; Prüfungsbeste: Selina Wahl, Maximilian Ressel, Luis David Iriza; Gruppe 3: Joshua Gawlich grün-weiß, Lenja Eller Grün, Jonas Welsch orange, Annalia Heiles grün-weiß, Jakob Eller weiß-grün, Karl Schaffhauser orange-weiß, Felix Finzel gelb, Niklas Müller weiß-gelb, Quentin Bullnheimer gelb-weiß, Julius Pickel weiß-blau, Sophia Pickel blau, Cristian Gheorghe orange, Leonard Bühler orange-weiß, Nina Müller orange-weiß, Paulina Reuter orange-weiß, Niko Lang weiß-grün, Luke Lashmit weiß-orange, Regina Michel gelb-weiß, Sophia Treibert gelb-weiß, Eva Hager gelb-weiß, Emilio Rößner grün, Linus Stegner grün; Prüfungsbeste: Lenja Eller, Annalia Heiles, Regina Michel, Eva Hager