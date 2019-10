Die jungen Feuerwehrleute wissen genau, was sie tun müssen

Die Feuerwehr Weißenbrunn am Forst hat den 25. Geburtstag der Jugendgruppe etwas anders gefeiert. Es wurden dabei keine großen Reden geschwungen, sondern im Rahmen eines Jugendfeuerwehrtages in der Gemeinde Untersiemau eindrucksvoll gezeigt, dass die Jugendlichen das Handwerk "Feuerwehr" beherrschen und den Erwachsenen in keiner Weise nachstehen. So wurde ein Löschangriff von den Jugendlichen aus allen Jugendfeuerwehren in der Gemeinde gezeigt, der viel Wissen und Können abverlangte. Bei dem, was sie nicht selber machen durften, ließen sich die Jugendlichen helfen, zum Beispiel wurde das Feuerwehrfahrzeug von einem Maschinisten gefahren. Es waren auch Verletzte zu retten, und die Straße musste abgesperrt werden. Viele Zuschauer verfolgten den Löschangriff sehr interessiert und zückten oft die Handys, um Fotos zu machen.

Angenommen wurde, dass der Pavillon neben dem Feuerwehrhaus in Flammen steht und zwei Personen verletzt sind, die aus dem Gefahrenbereich gebracht werden müssen. Der Übungseinsatz lief sehr routiniert ab, die Verletzten wurden mittels Trage schnell in Sicherheit gebracht. Durch die gute Zusammenarbeit aller Jugendlichen konnte schnell "Feuer aus" gemeldet werden.

Kommentiert wurde der Einsatz vom Kommandanten der Weißenbrunner Wehr, Friedrich Knabe, der den Tag gleichzeitig nutzte, um den zahlreichen Besuchern nützliche Tipps für das Löschen eines Fettbrandes und für das richtige Anzünden eines Grills zu geben. Anschaulich führte er alles vor, für einige Zuschauer durchaus unterhaltsam. Der Wehrführer sagte, er wünsche sich, dass die Jugendlichen bei einer Feuerwehr im Gemeindegebiet blieben.

Bei einer Ausstellung konnten die Löschfahrzeuge der Wehren aus der Gemeinde angeschaut werden. Weiterhin zeigte die Feuerwehr Untersiemau mit der Rettungsschere, wie sie bei einem Verkehrsunfall mit in Fahrzeugen eingeklemmten Personen vorgeht. Außerdem fand ein Kübelspritzenwettbewerb statt.

Es war auch der Anhänger für die Brandschutzerziehung vor Ort und es wurden viele Aktionen rund um die Feuerwehr angeboten. Das Highlight war für viele Besucher die Drehleiter aus Seßlach, die einen Blick von oben auf Weißenbrunn ermöglichte. Für viele Kinder war auch die Fahrt im Feuerwehrauto ein Höhepunkt des Nachmittags. Klar, man müsse sich etwas einfallen lassen. "Es ist nicht leicht, eine Jugendgruppe in unserer heutigen Zeit so lange zu erhalten", stellte Vorsitzender Ulrich Torka in seiner Begrüßungsansprache fest. mst