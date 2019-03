Die junge Union drängt auf die Stadtratslisten der Mutterpartei

Im gut besetzten Thüringer Saal des Kurhotels würdigte Vorsitzender Stephan Schink bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Bad Rodach die Verdienste des im vergangenen Jahr verstorbenen ehemaligen Vorstandsmitglieds Eberhard Vogt.

Im Rückblick verwiesen Stephan Schink sowie Moritz Regenspurger unter anderem auf den Besuch von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Justizminister Georg Eisenreich in Bad Rodach. "Nach dem trockenen Sommer letzten Jahres, war es uns wichtig, den heimischen Landwirten ein Sprachrohr direkt an den Münchner Kabinettstisch zu bieten. Mittels einer Diskussions- und Fragerunde bot sich die Gelegenheit, landwirtschaftliche Nöte und Anregungen bei der Ministerin zu platzieren" unterstrichen die beiden. Georg Eisenreich besichtigte zusammen mit der örtlichen CSU die HABA-Firmenfamilie.

Stadtratskandidat Moritz Regenspurger präsentierte die Schwerpunktthemen "Digitalisierung" und "ÖPNV" der Jungen Union (JU) für die bevorstehende Kommunalwahl. "Wir haben mit der der JU eine junge, innovative und inhaltlich fundierten Truppe. Daher Grund ist es wichtig, gemeinsam mit ihr die Kommunalwahl zu bestreiten", sagte Stephan Schink angesichts der Kandidaturbereitschaft vieler JU-Mitglieder.

CSU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Christoph Herold, und Dritte Bürgermeisterin Nina Klett berichteten aus dem Stadtratsgeschehen: "Endlich wird die Brücke im Wallgraben saniert - das ist aus Sicherheitsgründen dringend notwendig. Darüber hinaus ist positiv festzuhalten, dass in Elsa eine neue Kita gebaut wird. Kinder sind unsere Zukunft - dementsprechend ist das eine Investition in und für die Zukunft. Ein weiterer wichtiger Baustein für die Generationengerechtigkeit unserer Stadt zeigt sich in der künftigen Barrierefreiheit im Haus des Gastes."

Landtagsabgeordneter Martin Mittag erläuterte, dass er in München erfolgreich dafür geworben hätte, mehr Defibrillatoren anzuschaffen. Diese, 300 Stück, sollen dann auf ganz Bayern verteilt werden. "In Notsituationen zählt jede Sekunde", ergänzt er. Wenn es um das Coburger Klinikum gehe, so favorisiere er einen Neubau.

Die Ehrungen führte Martin Mittag zusammen mit Stephan Schink durch: Für 45 Jahre Engagement dankten sie Dieter Günther, für 35 Jahre Christine Matzner, für je 20 Jahre Markus Zimmer, Helmut Mitzenheim und Johann Luczkow.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Stephan Schink (Vorsitzender), Moritz Regenspurger, Rainer Wachsmann, Hartmut Leicht (Stellvertreter), Iris Göllner (Schriftführerin), Johann Luczkow (Schatzmeister). red