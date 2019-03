Die Jugendarbeit steht beim Musikverein im Vordergrund

Der Musikverein zog in der Jahresversammlung eine stolze Bilanz. Im Focus standen die Berichte des Vorstands und Ehrungen.

Vorsitzender Ewald Fehn informierte über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Kapelle habe einen hohen Leistungsstand und sei wichtiger Kulturträger in Steinbach. Er dankte seinen Musikern, die durch ihre Konzerte und Unterhaltungsmusik den Freunden der Blasmusik viel Freude bereitet hätten.

Zum Mitgliederstand führte Fehn aus, dass von den 148 Mitgliedern 31 Musiker seien. Sieben Jugendliche und zwei Erwachsene seien in der Ausbildung. Das Durchschnittsalter liege bei 26,1 Jahren. Er ging auf die Auftritte, Musikproben und Sitzungen im vergangenen Jahr ein. Abgehalten wurden demnach 41 Musikproben, 21 Auftritte, 15 Ständchen für verschiedene Ehrentage und ein Konzert. Die Aufführungen zeigten die Vielfalt des Musikvereins. 150 Tage war man unterwegs.

Als Arbeitsschwerpunkt nannte der Vorsitzende die Jugendarbeit, die es zu fördern gelte. Er hob hier Lena Fischer hervor, die mit der Klarinette den Leistungskurs in Silber belegte. Derzeit überlege man, eine Bläserklasse in der Grundschule zu gründen. Gespräche mit Rektorin Paschold hätten bereits stattgefunden, sie sei erfreut über dieses Konzept. Auch der Verein profitiere sicherlich von einer solchen Ausbildung.

Der Jugendbericht kam von Vanesa Ströhlein. Sie zählte unter anderem die Auftritte bei St.Martin und der Dorfweihnacht auf.

Dirigent Jens Vetter zeigte sich ebenfalls zufrieden. Er bat aber weiterhin um zahlreiche Teilnahme an den Musikproben, um das hohe Leistungsniveau halten zu können. Bürgermeister Thomas Löffler dankte für die vielen Auftritte während des Jahres. Die Kapelle sei einer der großen Kulturträger in der Gemeinde, was ihn mit Stolz erfülle. Viel Engagement und Herzblut stecke hinter den Leistungen. Im Rahmen der Möglichkeiten sicherte der Rathauschef dem Musikverein die Unterstützung zu.

Im Anschluss ehrte Vorsitzender Fehn mehrere passive Mitglieder. Seit 40 Jahren sind Hans Börschel, Heribert Fröba und Hans Teufel dabei, 65 Jahre sind es bei Gerhard Fiedler. ph