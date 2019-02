In einer Stellungnahme wehrt sich der Sachgebietsleiter Schulverwaltung/Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Kulmbach, Matthias Schmidt, gegen die im Leserbrief "Die Jugend möchte gehört werden" (BR vom 18. Februar) erhobenen Vorwürfe.

Die Verfasserin hatte unter anderem gefordert, die zukünftigen Nutzer nach ihren Bedürfnissen für das neue Jugendzentrum im Bahnhof zu befragen. Dazu Schmidt: "Die interessierten, zukünftigen Nutzer wurden nicht nur befragt, sie bekamen im Rahmen der Vollversammlung des Jugendzentrums ,Alte Spinnerei' sogar eine Führung durch die sich über zwei Stockwerke erstreckenden Räumlichkeiten im Bahnhof mit anschließender Präsentation der vorgeschlagenen Raumnutzungen, und hatten dabei Gelegenheit sich zu den Plänen zu äußern." Die Resonanz der Jugendlichen sei durchweg positiv gewesen - insbesondere da spezielle Wünsche wie das Mädchenzimmer in den neuen Räumlichkeiten berücksichtigt wurden.

Zudem sei das Jugendzentrum Teil des Projekts "smart city - Zukunft mitdenken!" des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gewesen, das im vergangenen Jahr in Kulmbach durchgeführt wurde. Ein Team der Hans-Edelmann-Mittelschule beschäftigte sich dabei mit der Thematik Jugendzentrum, führte Umfragen unter Jugendlichen durch und forderte bei der Abschlussveranstaltung in der Dr.-Stammberger-Halle als Ergebnis ein "vielfältiges und vernetztes Angebot" für Kulmbacher Jugendliche unter einem Dach - "alles Anforderungen welche mit der Lösung im Kulmbacher Bahnhof durchaus erfüllt werden".

Wenn man sich weiterhin die Ergebnisse der angesprochenen Umfrage von Frau Brehm von 2015 ansehe und mit den derzeit schon durchgeführten beziehungsweise geplanten Maßnahmen vergleiche, "könnte man auch zu dem Schluss kommen: Die Jugend wird gehört".

Viele Jugendliche wünschten sich ein schöneres und sicheres Umfeld im Bereich der "Alten Spinnerei" und des Busbahnhofes. "Hier läuft die Umgestaltung bereits seit mehreren Jahren. Angefangen mit dem hergerichteten Pförtnerhaus über den neuen Soccer-Court mit Spielgeräten bis hin zu den geplanten Veränderungen im Gebäudeteil über dem Busbahnhof, welches auch als Übergangslösung für die Universität dienen soll."

Viele Jugendliche wünschten sich mehr Konzerte, Veranstaltungen oder eine Disko - all dies solle zukünftig im neu gestalteten Turbinenhaus möglich sein. Ebenso wurde die Anregung eines neuen Sprungturms im Freibad aufgenommen und sogar um eine Kletterwand über dem Springerbecken ergänzt. Auch die Eisbahn wurde gerade erst nach umfangreichen Umbauarbeiten neu eröffnet und werde seht gut angenommen.

"Wie im Leserbrief richtig angemerkt, kosten all diese Projekte eine Menge Geld, und die Sanierung der Räumlichkeiten im Bahnhof erscheint mit ,nur' 150 000 Euro geradezu billig. Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, dass es sich um eine Maßnahme in einem angemieteten Objekt handelt! Zudem darf man die laufenden Kosten nicht vergessen - nur für den Betrieb des Jugendzentrums wendet die Stadt jährlich 214 000 Euro auf."

Einen Vorteil habe der neue Standort noch anzubieten: zukünftig liege das Jugendzentrum ebenerdig und zentral und werde somit von neuen Nutzern eher wahrgenommen. Direkt gegenüber befinde sich der Soccer-Court mit Flutlichtanlage und biete zusätzliche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Im Stadtrat war das Jugendzentrum laut Matthias Schmidt übrigens ein häufiges Thema - wenn auch teilweise in nichtöffentlicher Sitzung - und so viel könne verraten werden: fraktionsübergreifend wurde der Umzug in den Bahnhof positiv und als Schritt in die richtige Richtung gesehen. Man sei zuversichtlich, "auch am neuen Standort hervorragende, offene Jugendarbeit anbieten zu können". red