Die Jugend nimmt den Ball auf

Mit einer Sportwoche, an der sich 16 Sportvereine beteiligten, haben die Tischtennisspieler vom TTC Unterzettlitz den 40. Geburtstag ihres Vereins gefeiert.

Im Beisein vieler Ehrengäste, darunter der stellvertretende Landrat Helmut Fischer und viele Sportfunktionäre, blickte TTC-Vorsitzender Manfred Butzin auf die lange und erfolgreiche Geschichte des Vereins zurück: Nach der Gründung am 7. Juni 1979 erwarb man 1987 die heutige Halle. Rund 6000 freiwillige Arbeitsstunden wurden geleistet. "Es war anstrengend, fast Wahnsinn", erinnerte sich Butzin bei der großen Jubiläumsfeier. Er ist seit damals der Erste Vorsitzende des Vereins. "Wir sind heute noch dankbar für Zuschüsse und Menschen, die uns Mut zusprachen und in anderer Form unterstützten", so Butzin weiter.

Jugendarbeit = Überleben

Er nannte alle Ausnahmetalente des Vereins sowie die Jugendbetreuer und ging auf die Mannschaftserfolge und auf die Früchte der Jugendarbeit ein. Butzin betonte, dass die Vorstandschaft im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich unter Einbeziehung der Mitglieder den Verein wie eine Familie sehe, für die man sich engagiere.

Besonders zukünftige Generationen nahm er in den Blick: "Wir bewegen uns mit der Jungendarbeit dank engagierter Betreuer in Landkreis und Bezirk an der Spitze. Ohne Jugendarbeit gibt es kein Überleben." Heute sind acht Mannschaften im Spielbetrieb.

Auch zur Region bestehe eine enge Partnerschaft, so Butzin: "Unser Verein gehört zum Leben von Bad Staffelstein. Wir sehen uns als eine starke Gemeinschaft und die Gemeinde steht hinter uns!" Manfred Butzin ehrte anschließend die Mitbegründer des TTC sowie viele langjährige Mitglieder. Seit 1979 und damit 40 Jahre dabei sind: Hildegard und Manfred Butzin, Werner Edelmann, Alois und Maria Helmreich, Siegfried Lorenz, Heinrich Schnapp, Josef Spindler und Andreas Wendler. Für 30 Jahre Mitgliedschaft ehrte Butzin: Rüdiger Böhmer, Peter Donath, Helene und Michael Ebert, Robert und Christa Einwich, Otmar Geldner, Nicole Gründel, Heinz Horst, Norbert Heller, Markus Hellmuth, Angelika und Klaus Helmreich, Antonie und Jürgen Hemmerlein, Christian Hornung, Gabi und Georg Koch, Bärbel und Anton Köcheler, Helmut Kund, Hannelore und Dieter Lorenz, Andrea Fiedler, Markus Lurtz, Annete Murrmann, Gerhard Osnabrüge, Angelika und Heinrich Vogt, Karl Vollert, Ludwig Weis, Ingrid und Hans-Josef Wendler, Roland und Norbert Schnapp, Josef und Hildegard Schwarz, Hubert Schwengler sowie Marliese und Klaus Trütschel. Franz Böhmer