Die Jugend motivieren

Die Verantwortlichen des Angelsportvereins (ASV) Hammelburg sind überzeugt davon, dass es immer schwieriger werde, Jugendliche für die Natur zu begeistern. Das bekomme auch der Hammelburger Angelsportverein zu spüren: Das Interesse der Kids habe nachgelassen. Die Idee: neue Impulse in der Nachwuchsarbeit.

Markus Schlereth ist vor kurzem zum Jugendwart des ASV Hammelburg ernannt worden. Zuerst lud er zusammen mit den anderen Jugendleitern die Jugendlichen und Eltern zu einer Versammlung mit Abendessen bei sich zu Hause ein. Sechs junge Angler und eine Anglerin mit Vater folgten der Einladung.

Markus wollte von den Jungen und Mädchen wissen, was der Verein in der Jugendgruppe verbessern könnte. Sie durften Vorschläge machen und sich mehr in die Saisongestaltung einbringen. Im Laufe des Jahres stehen viele Termine an. Freundschaftsangeln mit anderen Vereinen, Ausbildungszeltlager und die Müllsammlung an der Thulba sind nur einige davon.

Damit sich mehr Jugendliche an den Veranstaltungen beteiligen können, legten die Teilnehmer bei dem Abendessen gemeinsam die Termine fest. "Es ist leider schwierig, für alle ein passendes Datum zu finden. Deswegen möchten wir das vorher mit den Jugendlichen besprochen haben. Die meisten von ihnen stehen zum Teil schon im Berufsleben oder gehen neben der Schule noch anderen Freizeitaktivitäten nach", sagt Markus Schlereth.

Trotzdem sei dieses Treffen ein guter Anfang für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Heranwachsenden und dem Verein gewesen. Die Jugendlichen wünschten sich zwei weitere Angelausflüge zu anderen Gewässern. Diesem Wunsch werden die Jugendleiter gerne nachkommen. Markus Schlereth sieht darin einen neuen Anreiz für seine Schützlinge: Sie können auch mal Fischarten angeln, die nicht in den vereinseigenen Gewässern vorkommen.

Auf einen geeigneten Zeitpunkt für das Casting-Training konnten sich auch alle einigen. Casting ist eine Disziplin des Angelsports. Es bezeichnet den Weit- und Zielwurf mit Gewichten, die an der Angelrute befestigt sind. Dieser Sport wird in Turnieren mit anderen Jugendgruppen ausgetragen.

Ein wichtiges Ziel ist es für die Leiter der Hammelburger Anglerjugend, die jungen Mitglieder im Verein zu halten. Selbst nachdem sie volljährig sind. Ab dem 18. Lebensjahr muss jeder Jugendliche die Fischerprüfung für den Fischeiereischein erfolgreich absolviert haben, um weiter angeln zu dürfen. "Deswegen wollen wir den Nachwuchs immer wieder mit anspruchsvollen Veranstaltungen motivieren", sagt Markus Schlereth. Der Angelsport müsse für die Jugend interessant bleiben. "So lernen sie ein Miteinander mit der Natur und Sozialverhalten in der Gruppe. Dies funktioniert aber nur, wenn man mit der Zeit geht und mehr auf die Wünsche und Ansprüche eingeht". red