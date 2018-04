Die Jubilarin war schon mit 16 auf dem Motorrad unterwegs

Immer noch geistig recht rege konnte Kunigunda Kießling ihren 95. Geburtstag feiern und sich dabei darüber freuen, dass sich viele Gratulanten einstellten, denn zeitlebens war sie gerne von Menschen umgeben.

In Wunkendorf erblickte Kunigunda Kießling, geborene Deuber, als jüngstes von vier Kindern das Licht der Welt. Und wie es in den früheren Jahren üblich war, musste sie schon in jungen Jahren tüchtig in der elterlichen Landwirtschaft mitarbeiten. Nachdem sich ihre beiden Brüder im Krieg befanden, unterstützte sie die Familie nach Kräften und erinnert sich heute noch daran, wie sie mit den Pferden die Felder bestellte. Schweren Herzens musste sie die Rösser dann nach Coburg bringen, denn sie waren für den Kriegsdienst konfisziert worden.

Dennoch bewahrte sich die heutigen Seniorin immer ihren Lebensmut und Optimismus, wobei sie selbst mit 16 Jahren schon den Führerschein erlangte und bis in die 60er Jahre leidenschaftliche Fahrerin ihres Sachs-Motorrades blieb. 1958 "sattelte" sie auf größere Fahrzeuge um und steuerte in ihrem späteren Heimatort den ersten Traktor.

Ein glücklicher Zufall war es, als sie ihren späteren Ehemann Hans Kießling kennenlernte, der am elterlichen Anwesen Reparaturarbeiten am Dach ausführte. 1947 heiratete sie, aus der Ehe gingen drei Kinder, die Tochter Anni und die Söhne Martin und Helmut, hervor.

Inzwischen verbringt Kunigunda Kießling ihren Lebensabend im ASB-Seniorenheim von Weismain und hier marschierten viele Gratulanten auf, um der hochbetagten Seniorin ihre Glückwünsche zu überbringen. Während Monika Faber für Landrat und Kreistag, Zweiter Bürgermeister Hans Schott namens der Stadt und des Stadtrates gratulierte, besuchten auch die Katholische Pfarrgemeinde von Weismain und der Katholische Frauenkreis von Altenkunstadt die Jubilarin an ihrem Festtag.

Den feierte sie mit ihren Angehörigen und ihren Familien, wobei ihr auch die Freude und der Stolz über die sieben Enkelkinder und elf Urenkel anzumerken war.