Die Jubilare setzen sich seit Jahrzehnten für die Firma ein

Anlässlich einer Feierstunde bei der Creidlitzer Firma Bruno Dietze GmbH & Co. KG wurden von Werkleiter Manfred Meyer sechs Mitarbeiter für langjährige Betriebstreue ausgezeichnet. Bereits seit 40 Jahren, nur unterbrochen durch die Ableistung des Grundwehrdienstes, ist ein ehemaliger Lehrling aus dem Maschinenbau dem Unternehmen treu geblieben. Am 1. September 1979 begann Stefan Szymanski - damals noch in den Räumen in der Karchestraße - seine Ausbildung zum Maschinenschlosser und wurde nach bestandener Abschlussprüfung als Schlosser in den Maschinenbau übernommen. Nach der Bundeswehrzeit übernahm er dort die Programmierung und Betreuung der CNC-Fräs- und mehrerer Drahterodiermaschinen, wo er es durch Eigeninitiative und Sinn für pfiffige Lösungen zum Gruppenleiter der CNC-Abteilung gebracht hat. Nebenher engagiert sich Szymanski auch seit vielen Jahren als Betriebsratsmitglied im Unternehmen.

1994 traten eine Mitarbeiterin und vier Mitarbeiter ins Unternehmen ein, die in diesem Jahr ihr 25. Betriebsjubiläum feiern: Larissa Stobbe begann ihre Tätigkeit als Elektroden-Sortiererin in der Fertigung, wo sie auch heute noch tätig ist. Durch ihre Adleraugen und ihre Fähigkeit zu kompromisslosen Entscheidungen konnte sie im Lauf der Jahre zudem an diversen Messmaschinen angelernt werden und übernimmt heute auch viele Prüfaufgaben im Bereich Qualitätssicherung. Im selben Jahr kam Robert Wicik als Maschinenbediener in die Fertigung, wo er die Betreuung einer Maschinengruppe (MR16, dann auch Wo-Ni-Stifte) übernahm. Mit viel Energie und Begeisterung für seine Tätigkeit und Einfallsreichtum wurde er im Lauf der Jahre zur tragenden Stütze in diesem Bereich. Stefan Hut wurde als Mitarbeiter im Logistikbereich eingestellt, wurde aufgrund seines Engagements und seiner Zuverlässigkeit im Jahr 2002 dann zum Leiter Logistik befördert. Er hat seitdem diesen Bereich durch seinen Sinn für Ordnung neu strukturiert und trägt in seiner Position die Verantwortung für Wareneingang, Lager sowie Versand inklusive Verzollungen. In mehreren Bereichen in der Fertigung konnte und kann Oliver Büschel im Lauf der Jahre durch seine Flexibilität und sein Engagement eingesetzt werden: Begonnen hat er als Maschinenführer in der Abteilung Melf, dann war er Schleifer in der Wolframstiftefertigung und ist heute als Stanzer für mehrere Stanzautomaten verantwortlich. Diesen relativ neuen Bereich im Unternehmen hat er mit intensiver Einarbeitung in das Gebiet und hoher Eigeninitiative in den letzten Jahren maßgeblich mitaufgebaut. Maik Draber ist seit seinem Eintritt ins Unternehmen in der Abteilung Scheuerei und als Schleifer in der Wolframstiftefertigung tätig. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung war er vor kurzem wesentlich daran beteiligt, den Bereich Trowalisieren und Reinigen von Drehteilen komplett neu zu gestalten und den aktuellen Anforderungen entsprechend umzubauen. "Alle Geehrten zeichnen sich durch ihr hohes Maß an Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft aus", heißt es in einer Pressemitteilung. Werkleiter Manfred Meyer dankte den Jubilaren mit Ehrenurkunden und -abzeichen sowie Präsentkörben und Geldgeschenken. red