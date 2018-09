Die Johanniskirchweih wird gefeiert

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 16. September, ihr Gemeindefest, die "Johanniskirchweih". Das Fest beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr in der St.-Johanniskirche. Gleichzeitig sind die Kinder zum Kindergottesdienst eingeladen. Nach dem Gottesdienst gibt es an der Kirche Mittagessen.

Um 14 Uhr hält Christa Gilbert die Kirchweihpredigt, um 15 Uhr werden alte Orgelpfeifen versteigert, um 15.30 Uhr gibt es ein kleines Orgelkonzert, um 16 Uhr stellen sich die Kandidaten zur Kirchenvorstandswahl vor und um 17 Uhr präsentiert der Kindergarten "Arche Noah" sein Musical "Noah und die coole Arche". Kinder können sich am Nachmittag auf einem Hüpfkissen vergnügen, es gibt Kaffee und Kuchen und zur Verkostung ein hausgebrautes Bier. red