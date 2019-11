Die Jets in der Spielbank

Die Jets gastieren am Samstag, 9. November, ab 21 Uhr in der Spielbank Bad Kissingen. Einlass ist ab 20 Uhr. Unter Vorlage des gültigen Lichtbildausweises und einem Mindestalter von 21 Jahren können die Besucher bei freiem Eintritt den Klängen von Gitarre, Bass und Co. lauschen. Die Sakkopflicht für Herren entfällt an diesem Abend. Foto: Oliver Mauder