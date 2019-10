Die Jesserndorfer basteln

In der Bastelwerkstatt von Irene Mock brennt am späten Abend noch immer das Licht - kein Wunder, denn sie flicht schon jetzt aus Weidenzweigen die schönsten Dekorationsobjekte für die Dorfweihnacht.

Nicht nur Irene Mock ist schwer beschäftigt: Alle Frauen des Ortes sind dabei. Wer hat das leckerste Rezept für ausgezogene Krapfen aus dem Kochbuch der Großmutter? Da wird gesucht und verglichen. Der junge Imker Wenzel Berninger macht auch mit; er füllt seinen "Tröpfler"-Honig ab.

Aus dem Kindergarten ertönen die ersten Weihnachtslieder. Die Kinder üben und fiebern schon ihrem großen Auftritt entgegen. Die "Kranzbinderinnen" des Ortes sind besondere Spezialistinnen. Sie sortieren Bänder, Kerzen, Kugeln und Weihnachtsschmuck, mit denen sie ihre gefragten Adventskränze und Gestecke gestalten.

Bei Familie Kettler kümmert man sich um die Präsentation der Obst- und Getreidebrände.

Die Männer sägen eifrig Holz, damit es die Gäste an den Holzöfen bei jeder Witterung gemütlich haben und es wird an allen Ecken und Enden gewerkelt, gebastelt und genäht.

Erstmals in Eigenregie

Das ganze Dorf steht Kopf, denn heuer führt die Dorfgemeinschaft Jesserndorf erstmalig in Eigenregie den bereits seit Jahren etablierten und über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Weihnachtsmarkt durch. Mit viel Herzblut und Engagement setzen sich alle Vereine und Kunsthandwerker des kleinen Haßbergdorfes dafür ein, eine romantische Dorfweihnacht auf die Beine zu stellen. "In erster Linie geht es uns darum, die Erzeugnisse zu präsentieren, die die Bewohner unseres Dorfes mit eigenen Händen geschaffen haben", erklärt Marco Rödel, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. Und da hat Jesserndorf wirklich einiges zu bieten: Töpferwaren, Dekorationsartikel, Schnäpse, Selbstgenähtes, Brände, ausgezogene Krapfen, Kalender und Karten sowie Honigprodukte und Kerzen erwarten die Besucher. Auch sind einige ausgewählte externe Aussteller mit erlesenen Teesorten, Gewürzen und Kräutern oder handgemachten Filzprodukten und Strickwaren zugegen.

Los geht es am ersten Adventssamstag, 30. November, ab 14.30 Uhr. Dann kann der Besuch der Dorfweihnacht in Jesserndorf in die Vorweihnachtszeit starten. Das historische Fachwerkambiente und der festlich geschmückten Dorfplatz bieten ein stilvolles Ambiente. Aufgebaut wird auch noch die historische Dorfkrippe des Haßbergvereins.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Musikalische Unterhaltung bieten die Bramberger Spatzen, die Kinder des Kuckucksnestes Jesserndorf und Musiker wie Eva und Philipp Arnold. Der Nikolaus wird Kleinigkeiten an die Kinder verteilen. Kleine Gäste können auch mit Papa oder Mama ein Stockbrot übers Feuer halten. Wer es gerne spannend mag, darf mit der Geschichtenerzählerin entlarven, wer den Lebkuchen stibitzt hat oder am Basteltisch kreativ sein. red