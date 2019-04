Die Jäger der Nacht

Am heutigen Samstag, 20. April, bietet der Bund Naturschutz eine Fledermausführung an. Dabei werden mithilfe eines Ultraschall-Empfängers die Rufe der Fledermäuse hörbar gemacht. Die Anmeldung erfolgt an den Leiter der Führung, Diplom-Biologe Christoph Diedicke unter der E-Mail diedicke@naturerlebnis-bamberg.de oder Telefon 0951/18327005. Treffpunkt ist am Bootshaus im Hain, die Uhrzeit wird bei der Anmeldung mitgeteilt. red