Die Itz wird sauber gemacht

Die nächste Itzreinigungsaktion "Itz clean, it's cool" findet am Samstag. 7. September, statt. Schirmherr dieser Säuberungsaktion - welche in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet - ist Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Treffpunkt für alle freiwilligen Helfer ist um 8.30 Uhr auf dem Gelände des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebes in der Uferstraße 5. Alle Mitwirkenden erhalten Handschuhe, Papierzwicker und Säcke. Mit einem Stadtbus der SÜC werden alle Helfer an die Einsatzstellen gebracht und gegen Mittag wieder abgeholt. In der Kantine des CEB gibt es für alle ein Jubiläums-Shirt, Essen und Getränke. Anschließend werden attraktive und zum Teil hochwertige Preise verlost. red