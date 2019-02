Der nächste PC-Kurs des Bündnisses für Familien und Senioren in Knetzgau findet am Mittwoch, 27. Februar, um 18.30 Uhr in der Dreiberg-Schule in Knetzgau statt. Referent Klaus Riegler spricht zu dem Thema "Tipps & Tricks für die Google-Suche - Die Internet-Suche bei Google & Co. optimieren." red