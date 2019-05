Die Insektenvielfalt der Rhön können die Teilnehmer einer Wanderung des Bund Naturschutz am Samstag, 8. Juni, entdecken. Treffpunkt zur Tour unter dem Motto "Was kreucht und fleucht auf den Rhönwiesen?" ist um 14 Uhr am Parkplatz Eisernes Kreuz bei Oberbach. Die Führung findet nur bei gutem Wetter statt, teilt der Bunde Naturschutz mit. sek