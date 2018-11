Die Innenstadt ist das Ziel

Zum nächsten Stadtteilgespräch lädt OB Andreas Starke am Donnerstag, 29. November, in die Innenstadt ein. Treffpunkt für den Rundgang mit dem Bürgerverein Bamberg-Mitte ist um 16 Uhr das ehemalige Kreiswehrersatzamt und zukünftige Bürgerrathaus an der Promenade. Nach dieser ersten Station geht es in die Lange Straße, wo die Verkehrssituation, die Ergebnisse des Runden Tisches Lange Straße und das Quartier an den Stadtmauern thematisiert werden. Zum Stadtteilgespräch sind alle interessierten Bürger eingeladen. red