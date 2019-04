Der Kreisverband Imker Forchheim bietet mit der Volkshochschule Forchheim einen Kurs mit dem Titel "Die Imkerei im Landkreis Forchheim" am Samstag, 6. April, 18 Uhr, im Kreislehrbienenstand Lützelsdorf an. Ausführlich wird über Bienen und die Imkerei berichtet. Anmeldung über die Volkshochschule Forchheim, Telefon 09191/86-1060, oder E-Mail an kontakt@vhs-forchheim.de. Weitere Informationen zum Kurs erteilt Wolf-Dietrich Schröber, E-Mail w-d.s@t-online.de). red