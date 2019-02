Die IHK sucht innovative Geschäftsideen

Startschuss für den IHK-Gründerpreis 2019: Die IHK Nürnberg für Mittelfranken zeichnet in diesem Jahr wieder drei herausragende Unternehmerpersön-lichkeiten aus. Um die Auszeichnung können sich Gründer, Nachfolger und Firmenübernehmer mit Hauptsitz in Mittelfranken bewerben, die IHK-Mitglied sind und ihr Geschäft nach dem 31. Dezember 2013 gestartet haben.

Preiswürdig sind laut Pressemitteilung unter anderem besondere technische Neuerungen, originelle Marketing-Konzepte, innovative Formen der Unternehmensorganisation sowie Erfolge bei der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von jeweils 10 000 Euro. Bewerbungen können bis Montag, 1. April 2019 online unter www.ihk-gruenderpreis-mittelfranken.de eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am Montag, 8. Juli, in der IHK-Akademie Mittelfranken statt.

Die Bewerber haben wieder die Gelegenheit, ihr Unternehmen vor der Jury in Form eines Pitches vorzustellen. Die Präsentation beim Pitch am Dienstag, 19. März, 18 Uhr in den Räumen der IHK ist nicht verpflichtend, bietet den Wettbewerbsteilnehmern laut IHK aber die Gelegenheit, ihre Bewerbung und damit die Gewinnchancen durch Gespräche mit Experten zu verbessern. red