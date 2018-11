Die IHK-Gremien feiern Jubiläum

Die IHK-Gremien Erlangen und Herzogenaurach trafen sich zu einer gemeinsamen Sitzung und im Anschluss daran zu ihrer 175-Jahr-Feier im neuen Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Die Gremiumsvorsitzenden Patrick Siegler (Erlangen) und Oliver Brehm (Herzogenaurach) begrüßten dazu knapp 100 geladene Ehrengäste.

Brehm hob die Bedeutung der Industrie- und Handelskammern hervor, die König Ludwig I. vor 175 Jahren in ganz Bayern in jedem Regierungsbezirk gründen ließ. Er stellte die Themen Netzwerk, Berufsausbildung und Infrastruktur in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Neben den hoheitlichen Aufgaben, die von der IHK im Hauptamt übernommen werden, sind diese Punkte für ihn die besondere Motivation, sich im Ehrenamt als "Unternehmer für Unternehmer" zu engagieren. "Die IHK lebt von einer Mitmach-Kultur", sagte Brehm und wies auf die besonderen Verdienste auch im Hinblick auf die Standortentwicklung hin.

Als Träger öffentlicher Belange sei man bei allen Bauleitplanungen gefragt, mit Fachkompetenz einen Betrag für die Entwicklung der Region zu leisten. Warum dies wichtig ist, könne man besonders an der Stadt Herzogenaurach sehen, die als ehemaliges Notstandsgebiet die Firma Schaeffler angesiedelt hat, nicht zuletzt durch das Zutun des damaligen IHK-Gremiumsvorsitzenden Friedrich Weiler. So wurden aus den damals 100 Arbeitsplätzen heute mehr als 11 000 allein an diesem Standort.

Entscheidend für die Ansiedlung war die Infrastruktur - die Bahnanbindung. Darum sei man als IHK-Gremium Herzogenaurach auch für die Verbesserung des ÖPNV und die Realisierung der Stadt-Umland-Bahn eingetreten. Heute seien aber nicht nur Straßeninfrastrukturprojekte wie der sechsstreifige Ausbau der A 3 wichtig, sondern auch die digitale Infrastruktur wie schnelle Datennetze und der neue Mobilfunkstandard 5G.

Schattenseiten des Erfolgs

Patrick Siegler, Vorsitzender des Erlanger Gremiums, verwies auf die vielen Baustellen und anstehenden Entscheidungen in seiner Stadt hin - von Verkehrskonzepten bis zur Ausweisung von Gewerbe- und Wohngebieten stehe man vor großen Veränderungen. Die A 73 und deren Ausbau als Lebensader Erlangens hätten eine besondere Bedeutung, kritische Betrachtungen zum Thema "dicke Luft" bedürften jedoch auch einer vernünftigen Betrachtung durch die Wirtschaft.

Seit 1994 ist Siegler selbst Unternehmer und seit dieser Zeit übernimmt er auch Verantwortung in der IHK bzw. vorher bei den Wirtschaftsjunioren. Sein Anliegen sei es, neben dem Interessenausgleich auch zusammen mit anderen Wirtschaftsverbänden die Positionen der Wirtschaft an die Politik zu vermitteln. "Nur in einem wertschätzenden Miteinander können wir die Stadt und den Landkreis in der Metropolregion weiterentwickeln", so Siegler.

Landrat Alexander Tritthart (CSU) verwies in seinem Grußwort nicht nur auf die großartige wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis, der dadurch nicht nur mit besonders hohen Gewerbesteuer- und Einkommenssteuereinnahmen gesegnet sei, sondern auch aktuell eine sehr niedrige Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent vorweisen könne. Dies sei der Verdienst der ansässigen Unternehmen, die Politik könne nur die Rahmenbedingungen für den Erfolg schaffen.

Der Erfolg bringe aber auch Schattenseiten mit sich wie zunehmende Wohnungsnot, einen höheren Bedarf an Gewerbeflächen und eine sich verschärfende Verkehrslage.

Er selbst brauche zum Teil über eine Stunde, um mit dem Auto von seinem Wohnort Weisendorf ins knapp 15 km entfernte Landratsamt zu kommen, so Tritthart. Diese Herausforderungen nehme die Verwaltung jedoch zupackend an und habe den ÖPNV schon deutlich aufgewertet und verstärkt. "Jetzt müssen die Bürgerinnen und Bürger das Angebot nur noch annehmen", bekräftigte der Landrat. Daneben verwies er auf die Bildungsinvestitionen und die Auszeichnung als Bildungsregion. Als Sachaufwandsträger für viele Schulen im Landkreis sei dies auch eine der größten Positionen im gesamten Haushalt.

Die Funktionen und Aufgaben sowie das Selbstverständnis der IHK wurden durch den Hauptgeschäftsführer der IHK Nürnberg für Mittelfranken, Markus Lötzsch, vorgetragen. Er sei überzeugt von der Zukunftsfähigkeit der eigenen Organisation und befand, dass die IHK und deren Aufgaben auch nach 175 Jahren Geschichte immer noch sehr modern seien.

Im folgenden Vortrag zur Gründung und Geschichte der Industrie- und Handelskammern in Bayern beschrieb Hans-Diether Dörfler als Historiker die Entwicklung der Region. Insbesondere die Integration von Flüchtlingen, die infrastrukturelle und industrielle Weiterentwicklung der Region und die bewusste Annahme von Herausforderungen hätten letztlich zum heutigen Erfolg geführt. red