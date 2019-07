Die "HuPfla" als Gedenkstätte

Unter dem Titel "Erinnern - Gedenken - Mahnen. Am Ort der Heil- und Pflegeanstalt" findet heute um 19 Uhr der neunte (Alt)Stadt-Dialog im Erlanger Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz statt. Erlangen diskutiert, ob und wie der historische Kopfbau der Heil- und Pflegeanstalt ("HuPfla") als Gedenkstätte aktiviert werden kann. In den Jahren 1940/41 war die "HuPfla" in das menschenverachtende "Euthanasie"-Programm der Nationalsozialisten eingebunden. Welche Rolle spielen historische Orte beim Erinnern, Gedenken und Mahnen? Wie funktioniert Gedenkstättenarbeit heute? Was kann sie zu aktuellen Ethik-Diskussionen beitragen? Mehrere Vorträge sollen Impulse auf die Fragen geben. Der Eintritt ist frei. red