Die HSG Rödental/Neustadt ist im Derby klar favorisiert

Mit Schützenhilfe vom TV Helmbrechts, der den Handballkrimi beim bis dahin noch unbesiegten HSV Hochfranken mit 30:29 Toren für sich entschied, erklomm die HSG Rödental/Neustadt am zurückliegenden Spieltag als einziges noch verlustpunktfreies Team die Tabellenspitze der Männer-Bezirksoberliga. Drei Mannschaften sitzen der HSG mit je 12:2 Punkten im Nacken, es bleibt also weiterhin sehr spannend in der Liga.

Am Sonntag hat die Mannschaft des Trainerteams Greiner/Schuhmann Heimrecht. Ab 16 Uhr gastiert in der Neustadter Frankenhalle die SG Bad Rodach/Großwalbur zum Derby.

Am Samstag stehen zwei Kellerduelle an. Neben dem Krisengipfel zwischen der TS Coburg (11.) und dem TV Ebern (12.) trifft eine halbe Stunde vorher Marktleuthen (9.) auf den HC 03 Bamberg (8.).

Bezirksoberliga Männer

HSG Rödental/Neustadt - SG Bad Rodach/Großwalbur

Das Team von Trainer Nils Reinermann hat sich mit dem letztlich klaren 34:27 über Marktleuthen/Niederlamitz in der unteren Region erst einmal freigeschwommen und wird in Neustadt ein unbequemer Kontrahent sein. Es dürfte insgesamt jedoch nur bei Nadelstichen bleiben, denn der Gastgeber hat zuletzt in Ebern gezeigt, dass er über viel Klasse verfügt und die Mannschaft sehr schwer auszurechnen ist. Den Badstädtern bleibt die Außenseiterrolle, und das Team wird versuchen müssen, mit einer guter Leistung das Nachbar-Derby zumindest lange spannend zu halten. HG Hut/Ahorn - TV Weidhausen

Durch ihre 25:28-Niederlage in Bamberg haben die Handballer des TV Weidhausen etwas den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksoberliga verloren. Deshalb wollen sie mit aller Macht verlorenes Terrain wiedergewinnen, wenn sie am Sonntag (14.30 Uhr, Schulsporthalle Ahorn) bei der HG Hut/Ahorn antreten.

Aufgrund der Tabellensituation sind die Weidhäuser Favorit, doch das waren sie auch in Bamberg. Die Männer von TVW-Trainer Frank Steinberger sollten sich eher an der HG Kunstadt orientieren, die zuletzt in Ahorn mit 33:25 klar gewann. Das könnte auch ein Maßstab für die Weidhäuser sein, die punktemäßig zur HG Kunstadt aufschließen wollen. Hut/Ahorn dürfte mit komplettem Kader antreten. Die beiden Roten Karten, die sich Joachim Friedrich und Daniel Schulze eingefangen hatten, blieben ohne Sperre. Auf die torgefährlichen Schulze und Dominik Harbecke wird die TVW-Abwehr besonders achtgeben müssen. Coburger Turnerschaft - TV Ebern

Am Samstag kommt es ab 17 Uhr in der neuen Angerhalle zum "Kellerduell" zwischen dem TV Ebern und der Coburger Turnerschaft. Neben dem Heimvorteil hat die Turnerschaft offensichtlich auch ein weiteres Plus: Ihre Trefferbilanz von 160:222 Toren in sieben Spielen gegenüber der von Ebern mit 137:268 Treffern aus acht Begegnungen. Das Team von Coburgs Coach Elvedin Mustafic will endlich die ersten Punkte einfahren.

Die TSC muss dabei mit Alexander Karl, Johannes Kempf (beide krank) und Alexander Resler erneut auf wichtige Akteure verzichten. Dafür ist zumindest Yannick Horcher wieder fit und auch Markus Pletl auf dem Weg der Besserung. Deniz Balkan konnte unter der Woche nur eingeschränkt trainieren.

Die Coburger müssen vor allem auf Til Batzner aufpassen, der im Moment Platz 11 in der Torschützenliste innehat. Ebenso ist auch der letztjährige Torschützenkönig der Bezirksoberliga im Kader des TVE: Der wiedererstarkte Joseph Weiß glänzte letzte Saison mit 190 Treffern und war damit deutlich vor dem Rest der Liga. ebi/sh