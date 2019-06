Die Hoffnung stirbt zuletzt

Niklas Schmitt Alle warten auf Berlin. Zuerst hatte Hans Michelbach (CSU), der für den Wahlkreis Coburg/Kronach im Bundestag sitzt, gesagt, der Bau der umstrittenen Leitung P44mod sei vom Bundeswirtschaftsministerium verworfen worden.

Nach diverser falscher Hoffnungen in der Vergangenheit wollte man dem im dortigen Landkreis noch nicht so recht trauen. Jetzt sagte der Redwitzer Bürgermeister Christian Mrosek (CSU), die Pläne seien vom Tisch. Das hätte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (CSU) ihm gegenüber bestätigt, auch wenn die hiesige Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU) das zunächst noch nicht bestätigen konnte. "Ich hoffe, dass es stimmt", sagte Mrosek am Rande der Kreisausschuss-Sitzung gestern.

Mit der Bitte um Verständnis

Alle warten also auf Peter Altmaier, Wirtschaftsminister und im Bund zuständig für das Thema. Aus seinem Ministerium gibt es momentan allerdings nur folgendes zu hören: "Die Abstimmungen zur Stromtrassenplanung sind noch nicht abgeschlossen."

Man bittet um Verständnis, dass man Zwischenstände aus laufenden Gesprächen nicht kommentiere. Laut Mrosek habe das Ministerium vor, die Öffentlichkeit am heutigen Dienstag zu informieren.

Offen bleibt also, wie Mrosek von Glauber schon Informationen erhalten hat, obwohl Altmaier bisher nichts nach außen dringen lässt. Sicher ist, dass der Widerstand gegen die Stromtrasse, gerade in Redwitz, massiv ist.

Der Widerstand ist groß

Im September letzten Jahres wurde eine Resolution der Vertreter der Kommunalpolitik beschlossen. Die Aussage: Alle modifizierten Varianten werden abgelehnt. Sie seien weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich. 240 Millionen Euro etwa würde die Variante P44mod kosten.

Dafür würden die neuen Leitungen eine längere Strecke - die über Altenfeld, Redwitz und Mechlenreuth auch durch den Landkreis führen würde - zurücklegen und nicht an das Umspannwerk in Redwitz angeschlossen werden. Die mögliche kürzeste Variante P44 Schalkau-Grafenrheinfeld würde mit 108 Kilometern nur etwa 150 Millionen Euro kosten.

Im September war Minister Altmaier dann in Bayern unterwegs, um für den Netzentwicklungsplan 2030 der Bundesregierung zu werben. Dessen Umsetzung wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben. In Redwitz, wo sich der Widerstand gegen die Neubautrassenpläne gebündelt hatte, argumentierte Mrosek, dass der Ort bereits von bestehenden Hochspannungsleitungen umzingelt sei. Emmi Zeulner betonte damals, die P44mod sei teurer, länger und netztechnisch uneffizienter.

Vor gut einem Jahr hatte Landrat Christian Meißner (CSU) bei der Vorstellung der Online-Petition #fehlamplatz gesagt: "Im Landkreis darf es keine weiteren neuen Stromtrassen geben. Wir lehnen das kategorisch ab und werden mit aller Kraft dagegen kämpfen."