Die Höhepunkte zur 68. Sommerkirchweih in Herzogenaurach

Die 68. Sommerkirchweih beginnt mit dem Bieranstich am kommenden Freitag um 19 Uhr mit Bürgermeister German Hacker. Bereits ab 18 Uhr zieht der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr von der Altstadt zum Festgelände und ruft zur Bierprobe. Die Grenzmark ist nicht dabei.

Am ersten Samstag sind traditionell die Kerwasburschen an der Reihe, sie stellen am Nachmittag gegen 16 Uhr auf der Wiese hinter dem Spielplatz den Baum auf, musikalisch begleitet von den Ehemaligen der Stadtjugendkapelle. Der Zug beginnt gegen 14 Uhr vom städtischen Baubetriebshof in der Einsteinstraße und führt durch die Innenstadt zum Festgelände. Begleitet werden die Burschen von den Aurach Buam und den Bulldogfreunden.

Am Sonntag wird um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst auf dem Podium gefeiert, ein Frühschoppen schließt sich an. Der Montagabend gehört, wie schon seit einigen Jahren, wieder den ehrenamtlich engagierten Personen. Diesmal sind Bürger aus dem sozialen Bereich an der Reihe. Sie werden von der Stadt eingeladen, ein paar gesellige Stunden miteinander zu verbringen.

Senioren und Familien

Das gleiche dürfen am Mittwochnachmittag die Herzogenauracher Senioren tun. Auch sie werden eingeladen, dann gibt es auch traditionell die Bürgermeister-Breze und es spielt die Schaeffler-Bigband. Das Programm dauert von 14 bis 17 Uhr.

Der Donnerstag ist für die Familien reserviert, die bei den Schaustellern auf dem Festplatz, aber auch auf den Kellern vergünstigte Preise erhalten. Von 14 bis 19 Uhr gilt das Angebot, das bei den Kindern stets eine große Freude hervorruft.

Und dann gibt es auch in diesem Jahr wieder ein großes Abschlussfeuerwerk. Dieses findet am Sonntagabend um 22 Uhr auf dem Festplatz statt.

Die Busse zur Kerwa fahren wieder häufiger und kosten nur einen Euro für Erwachsene. Die Maß Bier kostet unverändert 7,80 Euro. Alle alkoholfreien Getränke werden (für das gleiche Volumen berechnet) günstiger angeboten.

Musikalisch geht's auf zwei Podien rund - dem großen, zentral gelegenen zwischen den Kellern und separat auf der Bühne des Rockkellers. Über das Programm berichten wir in unserer morgigen Ausgabe. bp