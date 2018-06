sek



Die Kräuterschule Roßbach bietet am Samstag, 7. Juli, einen Kräutergang unter dem Motto "Die Hoch-Zeit der Sommer-Kräuter" an. Dabei geht es um die typischen Wild- und Gartenkräuter des Sommers. Beginn ist um 15 Uhr in Modlos . Anmeldungen bis zum 30. Juni unter g.sadunh@yahoo.de oder Tel.: 09744/306.