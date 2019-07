Die Hitze muss schuld sein

Michael Memmel Morgens halb zehn in Bamberg: Ein zunächst kühler Montagmorgen verweigert den in Aussicht gestellten Regen und nimmt stattdessen wieder die 30 Grad in Angriff. Leichter Wind bringt etwas Abkühlung - aber nicht einem Autofahrer, der in der Augustenstraße in einen Hinterhof abbiegen will. Sein Kopf hochrot, der Puls mindestens bei 180, brüllt er einen DHL-Zusteller an: "Jetzt hauen Sie hier ab! Das ist eine Frechheit!" Und das sind noch die netteren und zitierbaren Aussprüche. Der Paketbote hat mit seinem gelben Lieferwagen direkt vor der Einfahrt geparkt (unverschämt!) - und ist die Ruhe selbst (noch unverschämter!). Gleichgültig schlendert er um sein Fahrzeug und wartet auf den Zauber eines Wortes. Endlich kommt es: "Bitte!" "Aha, geht doch", sagt der DHL-Mann und klemmt sich hinter das Lenkrad. "Ich komme zu spät zu einem Termin, jetzt verschwinden Sie doch endlich", tritt der andere nach.

Wahrscheinlich lassen sich die verbalen Entgleisungen gut mit der Hitze begründen. Wobei: Ein paar Wochen zuvor erhielt an selber Stelle und zu ähnlicher Uhrzeit bei angenehmen Temperaturen ein anderer Autofahrer einen ähnlichen Einlauf. Er hatte noch vor der Einfahrt zwischen Rad- und Gehweg kurz anhalten wollen, sah sich jedoch von einem Radfahrer unwirsch mit einer Anzeige bedroht und suchte lieber das Weite. Das Verhalten könnte also auch auf Ort oder Uhrzeit zurückzuführen sein. Wer würde schon so weit gehen wollen, an den Umgangsformen grundsätzlich zu zweifeln?