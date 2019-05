Die "Highlander" auf dem Weg nach Schottland

Vier Nüdlinger wollen es wagen: Sie nehmen an einer abenteuerlichen Benefiz-Rallye nach Schottland teil. Am Sonntag, 5. Mai findet aus diesem Anlass ein Fest in der Alten Schule in Nüdlingen statt.

"Knights oft the island" nennt sich die Schottland-Rallye, die der Superlative Adventure Club (S.A.C.) vom 11. bis 20. Mai organisiert. Insgesamt gehen etwa 130 Teams für die Tour von Brüssel nach Edinburgh an den Start, und vier Männer aus Nüdlingen sind dabei. Mit einem alten, von einem Freund geliehenen VW-Bus wird das Team um Thomas Zänglein und Johannes Funk - das sich die "Highlander" nennt - an den Start gehen. Dabei gehe es jedoch nicht darum, wer zuerst das Ziel erreicht, sondern um die Reise an sich, um die im sogenannten Roadbook vermerkten Zwischenstopps und Aufgaben, wie etwa Loch Ness zu besuchen, so Thomas Zänglein. Der Weg ist also das Ziel.

Spendenveranstaltung

Im Mittelpunkt aber steht der wohltätige Zweck. Aus sieben Hilfsorganisationen kann jedes Team, das bei einer der unterschiedlichen Rallyes des S.A.C. mitmacht, wählen, oder aber auch ein eigens ausgesuchtes Charity-Projekt unterstützen. An dieses müssen dann mindestens 500 Euro gespendet werden - wie das Geld zusammenkommt, bleibt jeder Gruppe selbst überlassen.

Die "Highlander" haben sich dafür entschieden, am 5. Mai ein kleines Fest in der Alten Schule in Nüdlingen zu geben. Beginn ist um 15.30 Uhr, für Essen und Getränke - passend zum Thema Schottland - ist gesorgt. Das eingenommene Geld spenden sie an die "Deutsche Lebenshilfe e. V.".

Die Kinderhilfsorganisation setzt sich zum Beispiel gegen Kinderarmut ein und unterstützt auch schwer kranke Kinder, deren Eltern die oftmals teuren Behandlungen nicht mehr bezahlen können. Zu diesem Zweck wird beim Fest auch eine Spendenbox aufgestellt. Am Montag, 6. Mai, veranstaltet das Rallye-Team dann ab 9 Uhr noch ein Weißwurstfrühstück und informiert über die Rallye.

Bereits 2015 hatten vier Teams mit insgesamt 16 Leuten aus Nüdlingen, darunter auch Johannes Funk, an der "Baltic Sea Circle"-Rallye um die Ostsee teilgenommen. Für die Strecke benötigten sie 15 Tage. So lange wird es diesmal aber nicht dauern: Die Strecke von 3500 Kilometern soll in zehn Tagen bewältigt werden. "Mit dem Fahren wechseln wir uns ab. Wo wir übernachten entscheiden wir von Stopp zu Stopp - ob Campen, Bed and Breakfast oder im Bus", sagt Thomas Zänglein.

Ohne Navi und GPS

Für Schottland hätten sie sich entschieden, weil sie dort noch nie waren und das Reiseziel ansprechend gefunden hätten. Die Strecke führt durch England und Wales bis nach Schottland, und alle Teilnehmer sind dazu angehalten dabei auf Navi, GPS und die Autobahn zu verzichten, um ein richtiges Abenteuer aus der Benefiz-Rallye zu machen.