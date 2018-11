Die Herren von Schaumberg und Grub

"Rauenstein, Kleinziegenfeld und Grub am Forst - die Herren von Schaumberg, ein fränkisches Adelsgeschlecht" ist Thema bei einem Vortragsabend der Bezirksgruppe Ebersdorf des Geschichtsvereins Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW). Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein (Sonneberg) beleuchtet dabei die umfangreichen Besitznetzwerke der Familie von Schaumberg. Neben der Linien Mupperg (Landkreis Sonneberg) und Strößendorf (Landkreis Lichtenfels) hatte auch das Gesamtgeschlecht Besitz in Grub am Forst. Im Erbbuch des Amtes Coburg wurden 1516 erstmalig die umfangreichen Besitzungen des Geschlechts im gesamten Fürstentum benannt. Herrschaftsmittelpunkt der Familie war bis Anfang des 18. Jahrhunderts Rauenstein bei Sonneberg, wo sich auch die Reichlehen des Geschlechtes konzentrierten. In Grub am Forst lassen sich die Schaumberger als Herren der Ortskirche belegen. Ende des 14. Jahrhunderts vertrat Karl von Schaumberg die Einwohner des Dorfes im Streit um die Holznutzungsrechte im Lichtenfelser Forst gegen das Hochstift Bamberg.

Der ursprünglich vorgesehene Vortrag von Prof. Günter Dippold über das Kloster Banz und seine Beziehungen ins Coburger Land wird 2019 nachgeholt. Der Vortrag über die Herren von Schaumberg am Donnerstag, 29. November, im Gasthof "Goldene Rose" in Grub am Forst beginnt um 19 Uhr. red