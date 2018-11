Die Herausforderungen gemeistert

Die Wefa (gemeinnützige Werkstätten für angepasste Arbeit) in Kronach verabschiedete im Rahmen einer Feierstunde sechs Absolventinnen und Absolventen aus dem Berufsbildungsbereich.

Stolz hielten sie ihre Zertifikate in den Händen, denn sie hatten es geschafft. Christian Schmitt, Sabine Zapf, Yan Mantulov, Christopher Richter, Florian Neder und Maria Zwosta konnten ihr Glück kaum fassen. Für sie öffnet sich das Tor zu einer neuen, beruflichen Welt. Während der vergangenen zwei Jahre wurden ihnen zwar Grenzen aufgezeigt, aber auch Träume und Wünsche erfüllt.

Und wie viel Spaß das Ganze "so nebenbei" gemacht hat, zeigten Bilder, bei denen die Sechs in ganz unterschiedlichen Situationen in die Kamera strahlten. "Sie lernten, ihre Stärken zu nutzen und ihre Schwächen zu akzeptieren", da ist sich auch Diplom-Sozialpädagogin Heike Römmling sicher. An die Arbeit herangeführt wurden sie schrittweise. Sie lernten neben der Theorie vor allem auch die Praxis in unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen die Holz- und Metallverarbeitung, Gartenbau, Montage und Hauswirtschaft. So ist beispielsweise ein Hochbeet entstanden oder ein Puppenhaus. Zur Ausbildung gehören Bereiche wie Arbeitssicherheit, Qualitätsbeurteilung, Erste Hilfe, das Thema Müll und Umwelt, Hauswirtschaft, der Umgang mit Geld oder einfach Konzentrationsübungen. Und wie es jetzt weitergeht, wissen die Sechs schon ganz genau, denn sie bleiben innerhalb ihrer gewohnten Umgebung. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen werden sie auch künftig in der Werkstatt arbeiten.

Den Umgang mit Computern lernten sie an der Fachoberschule (FOS) in Kulmbach. Hier sei seit Jahren schon eine Kooperation entstanden, erklärt Heike Römmling. "Die Schüler der FOS, die unsere Leute während dieser Zeit betreuen, absolvieren aber vorher immer ein einwöchiges Praktikum bei uns, damit sie die Einrichtung kennenlernen." So lernten die sechs Absolventen von den FOS'lern auch, wie Social Media funktioniert, wie man Briefe schreibt oder das Internet für seine Zwecke nutzt. "Die Themen können sie in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen", so die Sozialpädagogin.

Geschäftsführer Franz Schön, empfahl den Absolventen: "Man lernt nie aus, bleibt immer neugierig und offen." Der Kronacher Zweigstellenleiter Steffen Och freute sich, wie alle während der vergangenen zwei Jahren an ihren Aufgaben gewachsen - und vor allem, wie viele Freundschaften dadurch auch entstanden seien. ml