Die Helfer retten 634 Amphibien

Der Bund Naturschutz (BN) Ebern hat die Amphibienschutzaktion am Amphibienzaun bei Jesserndorf abgeschlossen und Bilanz gezogen. Der Zaun wurde nach einer Mitteilung der Ortsgruppe abgebaut.

Seit über 35 Jahren betreut der Bund Naturschutz Ebern den "Krötenzaun" an der Staatsstraße bei Jesserndorf. In diesem Jahr wurde der Zaun aufgrund milder Witterung bereits am 22. Februar aufgebaut, so dass am darauffolgenden Abend die ersten Tiere am Zaun eingesammelt werden konnten.

An 32 Tagen waren Helfer nachts zur Kontrolle am Zaun unterwegs, bevor die Barriere am 11. April abgebaut wurde. Die nächtlichen Einsätze koordinierten Thomas Friedrich und Andreas Einwag. Laut BN konnten die Helfer 634 Tiere einsammeln und in Eimern sicher zum Laichgewässer auf die andere Straßenseite bringen. Damit wurden 13 Tiere mehr als im letzten Jahr gesammelt, aber von der Zahl 1500 in den davorliegenden Jahren ist man weit entfernt, so die Ortsgruppe.

Wetter gibt den Takt vor

Laut BN spielten die trockenen und kühlen Nächte in der zweiten Märzhälfte eine große Rolle, die die Wanderung der Tiere praktisch zum Erliegen brachten. In den trockenen, aber warmen Osternächten konnten noch 200 Tiere erfasst werden.

Aufgrund der Corona-Krise nahm die nächtlichen Kontrollen nur eine Person vor. Die beliebten Begehungen mit Kindern mussten ausfallen.

Wie im letzten Jahr wurden in den Laichgewässern weniger Laichschnüre und nur vereinzelte Laichballen von Grasfröschen festgestellt. Aber viele wartende Erdkrötenmännchen konnte man sehen. "Hoffentlich nicht vergeblich", hofft Harald Amon vom Bund Naturschutz. red