Die heimatlichen Gefühle eines Sternekochs

Die Freude über den neuen Betreiber des "Kiosk 1955" im Wirsberger Sommerbad war auch Bürgermeister Hermann Anselstetter bei der offiziellen Übergabe deutlich anzumerken. Mit dem "Posthotel" übernimmt - wie gestern bereits berichtet - ein Sterne-Restaurant diese Aufgabe in dem Kiosk, das nach einer Runderneuerung nicht nur sehr einladend wirkt, sondern auch Charme ausstrahlt.

Alexander Herrmann schilderte, wie es überhaupt zu seiner Bewerbung gekommen sei. "Ich lief über den Marktplatz und sah ein Schild, auf dem stand, dass der Schwimmbad-Kiosk zu vermieten ist. Ich fotografierte es ab und mailte es meinen engsten Beratern." Damit sei der Stein ins Rollen gekommen. Die Entscheidung sei schließlich Anfang Oktober getroffen worden.

Alexander Herrmann sprach auch die emotionale Seite an. Als Kind und Jugendlicher habe er viel Zeit im Freibad verbracht und sich oft überlegt, ob er sich für zehn Pfennig "ein Senf- oder ein Ketchup-Labla" kaufen sollte. "Natürlich waren Pommes das höchste der Gefühle." Und diese enge Bindung sei für ihn und sein Team der entscheidende Punkt gewesen, Ja zu sagen. Dies auch vor dem Hintergrund, "dass wir der einzige Sterne-Betrieb wahrscheinlich weltweit sein werden, der ein eigenes Schwimmbad-Kiosk pachtet". Zum Angebot meinte der Sternekoch nur: "Wir wollen das anbieten, was in ein Schwimmbad rein gehört und was auch wir gerne essen."

Hermann Anselstetter dankte dem TV- und Sternekoch für das überraschende Engagement in seiner Heimatgemeinde. Er sei überzeugt, dass der Kiosk zu einem Besuchermagneten wird, deshalb habe man auch entschieden, all jenen freien Eintritt zu gewähren, die nicht als Badegäste kommen, sondern etwas essen oder einen Kaffee trinken wollen. Der Bürgermeister erinnerte daran, Herrmanns Urgroßvater Hans Werner einst die Talwiese verkauft habe, auf der dann 1955 das Schwimmbad gebaut werden konnte. Für die Zukunft konnte er sich auch "bestimmte Events" vorstellen. Rei.