Die Heimatkapelle blickte auf 60 Jahre

Gut besucht war das Weinfest der Heimatkapelle Ziegelanger am Wochenende, bei dem gleichzeitig das 60-jährige Vereinsbestehen gefeiert wurde. Drei Tage dauerte die Veranstaltung mitten im Zeiler Stadtteil.

Das Fest eröffnete am Freitag Vorsitzender Günter Stößel zusammen mit Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann, der Weinprinzessin aus dem Abt-Degen-Weintal, Anna-Lena Werb, und Max Göller von der gleichnamigen Zeiler Brauerei. Drei Tage konnten die zahlreichen Besucher auf dem Festplatz am Fuße der Weinberge in der Dorfmitte einheimische Weine genießen und sich mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

Beliebte Veranstaltungen

Die Weinprinzessin Anna-Lena Werb freute sich darüber, dass auch die kleineren Weinfeste so beliebt sind - gerade weil sie so einen besonderen Charme ausstrahlen, wie sie sagte.

Nur durch die tatkräftige Unterstützung der vielen fleißigen Helfer des Musikvereins Ziegel-anger sei die Ausrichtung dieses Events möglich, das ein fester Bestandteil des Zeiler Veranstaltungskalenders ist, so Bürgermeister Stadelmann, der den Ehrenamtlichen dankte.

Suzan Baker und Dennis Lüddicke machten den musikalischen Auftakt, während an den beiden Folgetagen die Blaskapelle Untertheres, das Zeiler Jugendorchester, der Musikverein Riedbachtaler Mechenried und die Blaskapelle aus Hofstetten die Weinfestgäste unterhielten.