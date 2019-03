Die Heimatfreunde Hainert freuen sich auf 60-Jahr-Feier an Pfingsten

Das Vorstandsgremium der Heimatfreunde Hainert hat sich deutlich verjüngt. Bei der Wahl, die kürzlich im Mittelpunkt der Jahresversammlung stand, hat sich ein Generationswechsel vollzogen. Altgediente Vorstandsmitglieder hörten auf, darunter Josef Meisner, der 36 Jahre tätig war.

Die Mitglieder sprachen dem bisherigen Vorsitzenden Bastian Buhlheller weiterhin ihr Vertrauen aus. Zum neuen Stellvertreter wurde Jan Stubenrauch gewählt. Schriftführer bleibt Ludwig Krämer, der das Protokollbuch schon viele Jahre handschriftlich führt. Die Kassenverwaltung übernimmt neu Stefan Nölscher. In den Ausschuss wurden Josef Werner, Olaf Meier und Michael Werner berufen.

Nach einem Totengedenken blickte Vorsitzender Buhlheller in der Vereinshütte der Heimatfreunde zunächst auf Aktivitäten im Vereinsjahr zurück. Auch wenn der bisherige Kassier Ottmar Werner geordnete Zahlen vorlegen konnte, stimmten die Mitglieder doch einer moderaten Anpassung des Mitgliedsbeitrags zu. Die Mitglieder sprachen über Sanierungsmaßnahmen an der Hütte der Heimatfreunde. Dafür steht dem Vorstand ein gesondertes Budget zur Verfügung, wie in der Versammlung vereinbart wurde.

In seinem Ausblick ging Vorsitzender Buhlheller auf die Beteiligung der Heimatfreunde an der Osternestsuche im April und am Maifest ein. Außerdem verwies Buhlheller auf das 60-jährige Bestehen des Vereins, das heuer ansteht. Das Jubiläum soll am Pfingstwochenende zwei Tage lang gefeiert werden. cr