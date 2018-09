Die heilsame Kraft des Frankenwaldes

Ein Spaziergang in der Natur tut gut - das wissen instinktiv alle. Doch warum ist das so? Naturcoach Holger Schramm nimmt am Sonntag, 9. September, mit auf einen Spaziergang, der die Natur von einer ganz anderen Seite zeigt. Der ganzheitliche Blick erklärt Vorgänge im Körper, im Geist und berücksichtigt auch die Seele. Los geht es um 14 Uhr an der Arnika Akademie. Anmeldung unter Tel. 09265/8078067 oder per E-Mail an: schreibmir@holgerschramm.de. Der vierstündige Outdoor-Workshop findet bei jedem Wetter statt. red