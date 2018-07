Die heilsame Kraft des Frankenwaldes

red



Shinrin Yoku, das "Bad in der heilsamen Atmosphäre des Waldes", ist ein achtsamer Spaziergang, der Stress abbaut und das Immunsystem auf Touren bringt. Entspannungstrainer und Naturcoach Holger Schramm führt auf stille Pfade und lässt mit kleinen Übungen wieder aufatmen, zur Ruhe kommen und sich selber und seine Umgebung spüren. Die etwa vierstündige Tour am kommenden Freitag, 6. Juli, entspannt und entschleunigt und ist für Teilnehmer jeden Alters geeignet. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Tourismushaus Steinwiesen . Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09262/1538 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten.