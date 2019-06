Die Heilkraft der Rosengewächse

Die Rose ist die Königin der Blumen, wunderschön anzusehen, zart und betörend im Duft. In keiner Pflanze der Welt haben Mensch und Natur so viel Kreativität, Geduld und Raffinesse investiert wie in die einfache Rose. Sie besitzt wertvolle Inhaltsstoffe, die dem Menschen an Körper und Seele guttun. Interessierte haben die Möglichkeit, mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Reuth eine Entdeckungsreise in die Welt der Kräuter, Öle und Düfte zu gehen. Termin ist am Samstag, 8. Juni. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Pfarrsaal Reuth in der Georg-Büttel-Straße 3. Dozentin ist Irmgard Ginzel, Fachfrau für Heilpflanzen- und Aromatherapie. red