Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten im Diözesanhaus vom Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, das Seminar "Die Heilkräfte von Gottes Wort" an. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet am Sonntag um 13 Uhr. Dieses Seminar will Quellen der Heilung für Seele und Leib aus dem lebendigen Wort Gottes in der Bibel und dem persönlichen Gebet schöpfen.

Die Leitung hat Dr. Thomas Neß, Philosoph und Heilpraktiker. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Dienstag, 7. Januar, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/ 926-0, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red