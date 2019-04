Die "Heiligen Drei Tage " in der Christuskirche

Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht: Diese Feiertage bezeichnete die Alte Kirche als die "Heiligen drei Tage". Seit mehreren Jahren werden die Gottesdienste dieser Tage in der evangelischen Kirchengemeinde in Ebern in einer besonderen liturgischen Form gestaltet. In diesem Jahr steht das Thema "Berührt" im Mittelpunkt dieser Gottesdienste. Die Termine sind: Gründonnerstag 18. April, ab 19 Uhr mit Feier des Heiligen Abendmahls, Karfreitag, 19. April, ab 10 Uhr mit dem Posaunenchor und die Osternacht am Sonntag, 21. April, ab 5.30 Uhr mit dem Chor "Cantabile" und mit einem anschließenden Osterfrühstück im Gemeindehaus. red