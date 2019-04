Die heilende Kraft des Singens

Das Team "Frauen für Frauen" der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Küps lud zum Frauenfrühstück ein. Beim gemeinsamen Anstimmen spiritueller Lieder erlebten die vielen Besucherinnen die heilsame Kraft des Singens.

"Hast du heute schon gelebt? Hast du heute schon geliebt? Hast du heute schon gelacht? Anderen Freude gemacht?" - Stille, Ruhe, zu sich finden: Es waren Stücke wie das wunderschöne Lied, im Original von Peter & Alwine Deege, bei denen die Besucherinnen ihr Innerstes, ihre Gedanken spazieren gehen lassen konnten. Alle von Silvia Wachter, die sich selbst an der Gitarre begleitete, mit ihrem Publikum im frühlingshaft geschmückten Luthersaal angestimmten Melodien machten ihrer Bezeichnung "heilsame Lieder" wahrlich alle Ehre.

"Einfach anders" - unter diesem Motto stand das diesjährige Frauenfrühstück - mit Liedern, die mehr waren als "nur" Musik: ein Lebensgefühl! Dass Singen gesundheitsfördernd ist und sich allgemein positiv auf Körper, Seele und Geist auswirkt, ist wissenschaftlich erwiesen. Die in Marktrodach lebende, gebürtige Nordhalbnerin Silvia Wachter singt seit ihrer Kindheit und spielt dazu Gitarre. Neben kirchlichen Ereignissen gestaltetet sie Feierlichkeiten aller Art aus und gibt mittlerweile bis über die Landkreisgrenzen hinaus Konzerte. Seit 2016 leitet die Sängerin ehrenamtlich einen Demenz-Chor im BRK-Seniorenhaus Kronach. "Manche Kranke können nicht mehr reden. Aber singen können sie - und das ist einfach schön", erzählte sie gerührt.

Schon lange im Auftrag des heilsamen Singens unterwegs sind Katharina und Wolfgang Bossinger, an deren "Akademie für Singen und Gesundheit" sich Silvia Wachter derzeit einer Fortbildung zur "Singleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen" unterzieht. Einige der von ihr angestimmten Stücke hatte sie auch dort kennengelernt. Vom ersten Ton an verstand sie es, ihr Publikum an ihrer Freude an der Musik teilhaben zu lassen: Musik zum Eintauchen und zur völligen Loslösung von der Hast unserer Zeit. Zeit und Raum schienen vergessen. hs